Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Mesogi
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Mesogi, Chipre

2 habitaciones
16
3 habitaciones
16
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Mesogi, Pafos, Chipre
$679,553
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mesogi, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir