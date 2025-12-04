Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Limassol Municipality, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Disponible para alquilar es una amplia casa superior con 2 trasteros en la zona codiciada de…
$1,844
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
Realting.com
Ir