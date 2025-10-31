Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Limassol Municipality, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated ground-floor house in the desirable area of Ag…
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 280 m²
Upper floor 5 bedroom house located in Agia Triada area of Limassol. The house is close to…
$4,645
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Limassol District, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Nice four bedroom ground floor house located in Mesa Geitonia area is available now. The h…
$2,903
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Available for rent, this beautiful used house offers a comfortable living space of 230 m2, i…
$3,368
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Área 180 m²
Renovated four bedroom house in Agia Triada area. Located near the city centre having a shor…
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Limassol District, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Lovely four bedroom house located in Kolossi is available now. The house is built in two l…
$4,064
por mes
Dejar una solicitud