Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Limassol Municipality, Chipre

8 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Charming two bedroom apartment available furnished in the exclusive Panthea Hills. Stunning…
$2,206
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
This beautifully renovated apartment is now available for rent in Potamos Germasogeias. Loca…
$2,322
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Nice two bedroom apartment located in Agios Nektarios is available now. It has internal cove…
$1,510
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
For rent: spacious 2-bedroom apartment in the desirable area of Agia Trias. This fully furni…
$2,090
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Located on the sea front road, the property is a couple of minutes walk to the Marina and th…
$2,032
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Laiki Lefkothea is available now. It h…
$2,090
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Área 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
por mes
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña