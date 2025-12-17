Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al lago en Limassol Municipality, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Una rara residencia de declaración que ofrece privacidad, escala y vistas ininterrumpidas de…
$9,400
por mes
