Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Limassol Municipality, Chipre

11 propiedades total found
Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Área 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Área 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
por mes
Dejar una solicitud

