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Mansiones en venta en Limassol Municipality, Chipre

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Casa grande 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Venta: Amplia maisonette de 121 m2 situada en la zona codiciada de Agia Filaxi. Esta propied…
$408,677
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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