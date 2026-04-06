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Alquiler a largo plazo de villas con vistas al mar en Limassol District, Chipre

Limasol
10
Germasogeia
3
Koinoteta Parekklesias
4
Koinoteta Pyrgou Lemesou
3
Villa Borrar
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1 propiedad total found
villa de 5 dormitorios en Parekklisia, Chipre
villa de 5 dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Disponible esta espaciosa villa independiente ofrece una cómoda vida en la zona deseable de …
$4,819
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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Parámetros de las propiedades en Limassol District, Chipre

con Jardín
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