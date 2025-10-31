Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol District
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Vista a la montaña

Bungalow en la montaña en venta en Limassol District, Chipre

Bungalow Bungalow 6 habitaciones en Louvaras, Chipre
Bungalow Bungalow 6 habitaciones
Louvaras, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
