Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Foinikaria, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
A quite stunning property on the market, a huge 3 bedroom Bungalow situated in the beautiful…
$2,26M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir