Bungalow con Jardín en venta en Limassol District, Chipre

6 propiedades total found
Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$551,575
Dejar una solicitud
Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$532,995
Dejar una solicitud
Bungalow 6 habitaciones en Louvaras, Chipre
Bungalow Bungalow 6 habitaciones
Louvaras, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Bungalow de 3 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$615,441
Dejar una solicitud
Bungalow de 2 dormitorios en Pissouri Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$521,383
Dejar una solicitud
Bungalow de 2 dormitorios en Apsiou, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Apsiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
The complex is located in the village of Apsiou, in the suburbs of Limassol. This is a truly…
$348,363
Dejar una solicitud
Century 21Century 21

Parámetros de las propiedades en Limassol District, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
