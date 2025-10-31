Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lemithou
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Lemithou, Chipre

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Lemithou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Lemithou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lemithou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir