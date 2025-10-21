Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con piscina en venta en Latsia Geri Municipality, Chipre

Latsia
14
Yeri
5
2 propiedades total found
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 5
Área 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Parámetros de las propiedades en Latsia Geri Municipality, Chipre

