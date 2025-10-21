Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Jardín en venta en Latsia Geri Municipality, Chipre

Latsia
14
Yeri
5
13 propiedades total found
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 5
Área 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Área 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
Tut TravelTut Travel
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en el Mediterráneo - provincia de Paphos, co…
$329,945
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$326,611
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 183 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 169 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Mesa Chorio - provincia de Paphos, con 16…
$296,919
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 180 metros cuadrados. inte…
$319,947
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 164 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 164 metros cuadrados. espa…
$290,287
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 169 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 180 metros cuadrados. inte…
$319,947
Villa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$329,945
