  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kritou Tera
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Kritou Tera, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Apartamento en Kritou Terra, Chipre
Apartamento
Kritou Terra, Chipre
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
Parámetros de las propiedades en Kritou Tera, Chipre

