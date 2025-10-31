Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Kourio Municipality, Chipre

Ypsonas Municipality
6
Trachoni Municipality
3
Apartamento 6 habitaciones en Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 8 habitaciones en Kolossi Municipality, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Kolossi Municipality, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
por mes
Dejar una solicitud
