Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Kourio Municipality, Chipre

Ypsonas Municipality
6
Trachoni Municipality
3
11 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
A lovely two-bedroom furnished apartment is available in a modern building located in a quie…
$1,742
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Episkopi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Episkopi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Four bedroom fully furnished house for rent in a quiet residential location of Episkopi. Th…
$2,322
por mes
Apartamento 8 habitaciones en Kolossi Municipality, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Kolossi Municipality, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Wonderful 5 bedroom house at Agios Sillas with swimming pool.This house consists of 4 bedroo…
$7,548
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Erimi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Erimi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Lovely three bedroom apartment located in Erimi is available now. It has internal covered …
$1,626
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Brand new two bedroom apartment in Trachoni near Casino and My Mall is available now. The ap…
$1,452
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
The property is located near the general hospital and has excellent links to the highway and…
$3,019
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Modern four bedroom House available in Ypsonas. Located in a quiet residential area, this a…
$2,903
por mes
Apartamento 1 habitacion en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
A spacious 70m² ground floor apartment located in a quiet residential area of Ypsoupoli. Enj…
$1,010
por mes
Parámetros de las propiedades en Kourio Municipality, Chipre

con Jardín
