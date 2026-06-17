Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Times
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Koinoteta Times, Chipre

;
bienes raíces comerciales
4
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 2
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 2 790 m² en Limasol, Chipre
Hotel 2 790 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 45
Área 2 790 m²
Hotel Apartamento Complejo en Venta – Tumbas de los Reyes, Paphos. Excelente oportuni…
$10,43M
Dejar una solicitud
Tienda 90 m² en Limasol, Chipre
Tienda 90 m²
Limasol, Chipre
Área 90 m²
Una oportunidad excepcional para adquirir un negocio alimentario plenamente operativo y esta…
$115,930
Dejar una solicitud
International Property AlertInternational Property Alert
Propiedad comercial en Limasol, Chipre
Propiedad comercial
Limasol, Chipre
Situado en la calle Agiou Andreou, una de las carreteras más destacadas del centro histórico…
$1,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 4
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 145 m² en Limasol, Chipre
Oficina 145 m²
Limasol, Chipre
Área 145 m²
Oficina en venta en el corazón de Limassol. 145 m2 superficie total cubierta Situado en la …
$486,087
Dejar una solicitud
TekceTekce
Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 3
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 1
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio rentable 900 m² en Pafos, Chipre
Edificio rentable 900 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 20
Área 900 m²
Número de plantas 4
Este es un complejo residencial premium situado en el corazón de la ciudad de Paphos, a poco…
$5,13M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 026 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 3 026 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 20
Área 3 026 m²
Introduciendo una propiedad comercial principal enclavada en el corazón de Limassol, con nue…
$17,71M
Dejar una solicitud
Tienda 100 m² en Limasol, Chipre
Tienda 100 m²
Limasol, Chipre
Área 100 m²
Buena voluntad En el corazón del centro de la ciudad Agia Zoni está disponible ahora. Cuenta…
$92,186
Dejar una solicitud
Oficina 194 m² en Limasol, Chipre
Oficina 194 m²
Limasol, Chipre
Área 194 m²
Un desarrollo de lujo en el corazón del centro urbano de Limassol. Con cuatro plantas, estos…
$2,01M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir