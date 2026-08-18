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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Times, Chipre

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Timi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Timi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Bungalow de lujo de 4 dormitorios en Timi, Paphos. Este excepcional bungalow de 4 dormitorio…
$932,567
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Apartamento en Timi, Chipre
Apartamento
Timi, Chipre
Increíble pedazo de tierra situado cerca del mar en Timi, Paphos. El tamaño de esta tierra e…
$3,88M
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Apartamento en Timi, Chipre
Apartamento
Timi, Chipre
Terreno residencial ubicado en Timi, Paphos. El tamaño de la tierra es de 7832 metros cuadra…
$874,715
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Apartamento en Timi, Chipre
Apartamento
Timi, Chipre
Esta parcela se encuentra en Timi, Paphos. Tiene una superficie de 24,081m2 y se beneficia d…
$957,580
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Apartamento 3 habitaciones en Timi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Timi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Situado en el tranquilo pueblo de Timi, este proyecto de cámara de cinco villas unifamiliare…
$537,005
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Apartamento en Timi, Chipre
Apartamento
Timi, Chipre
Terreno agrícola ubicado en Timi, Paphos. El tamaño de la tierra es de 15497 metros cuadrado…
$285,776
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Apartamento en Timi, Chipre
Apartamento
Timi, Chipre
Terreno residencial ubicado en Timi, Paphos. El tamaño de la tierra es de 9.700 metros cuadr…
$898,811
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Times, Chipre

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