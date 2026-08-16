Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

;
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Este lujoso dúplex de 3 dormitorios se encuentra en una de las zonas costeras más exclusivas…
$2,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir