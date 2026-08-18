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Villas en venta en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

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Villa en Foinikaria, Chipre
Villa
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 468 m²
Esta increíble villa se encuentra en Finikaria, Limassol y es una muestra de arquitectura mo…
$2,96M
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Agencia
VIDI GROUP
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

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