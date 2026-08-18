Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

;
apartamentos
6
casas independientes
5
11 propiedades total found
Apartamento en Foinikaria, Chipre
Apartamento
Foinikaria, Chipre
Exclusivo terreno en Finikaria 2,342 m2, en la cima de la colina con vistas panorámicas y si…
$316,889
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Un nuevo proyecto notable en la vida de lujo en Finikaria, Limassol. A solo 15 minutos en co…
$1,42M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Dos hermosas residencias compartiendo una gran parcela de 6500m2 y disfrutando de hermosas v…
$1,44M
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Casa 2 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Venta casa pareado de 2 dormitorios situada en Foinikaria, Limassol. La propiedad ofrece 180…
$314,564
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Foinikaria, Chipre
Villa
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 468 m²
Esta increíble villa se encuentra en Finikaria, Limassol y es una muestra de arquitectura mo…
$2,96M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Fremont Park, que ofrece una vida familiar …
$730,758
Dejar una solicitud
TekceTekce
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Foinikaria, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Una propiedad bastante impresionante en el mercado, un enorme Bungalow de 3 dormitorios situ…
$2,25M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Flow, que ofrece una vida urbana moderna a …
$730,758
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Casa 3 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Esta casa se encuentra en Finikaria, Limassol. Está en un barrio tranquilo con vistas increí…
$864,973
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Foinikaria, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta: un moderno apartamento de 1 dormitorio en Fremont Park, que ofrece comodidad y comodi…
$319,412
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Foinikaria, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta: un elegante apartamento de 1 dormitorio en Flow, que ofrece confort moderno y comodid…
$319,412
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir