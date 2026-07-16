Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de villas con jardín en Koinoteta Parekklesias, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Parekklisia, Chipre
Villa de tres dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Villa de lujo de tres dormitorios con piscina en 3000 metros cuadrados. Parcela en Pareklisi…
$5,158
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 dormitorios en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 840 m²
Descubra una villa de lujo excepcional en alquiler en la zona más codiciada de Parekklisia, …
$18,921
por mes
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 412 m²
Un amplio espacio espera para satisfacer sus necesidades en esta lujosa Villa amueblada y pr…
$22,867
por mes
Dejar una solicitud
Mazur EstateMazur Estate
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Realting.com
Ir