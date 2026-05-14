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Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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1 propiedad total found
Villa de 7 dormitorios en Parekklisia, Chipre
Villa de 7 dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 350 m²
Situado en una amplia finca privada de 6,011 m2, esta excepcional villa a medida ofrece lo ú…
$41,007
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Vistas al mar
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