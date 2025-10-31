Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Koinoteta Parekklesias, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
por mes
