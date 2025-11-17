Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Koinoteta Parekklesias, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
This stunning apartment for rent is ready for you to call home, offering an internal space o…
$2,647
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina