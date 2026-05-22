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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
La cocina va a ser renovada este mes. Disponible en alquiler, esta espaciosa casa unifamilia…
$2,056
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
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