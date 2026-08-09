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Villas en venta en Koinoteta Lempas, Chipre

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1 propiedad total found
Villa en Lempa, Chipre
Villa
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta se ofrece una villa unifamiliar luminosa y espaciosa en una zona muy popular de Chl…
$755,172
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