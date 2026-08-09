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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Lempas, Chipre

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apartamentos
13
15 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
En el pintoresco pueblo de Kissonerga, se encuentra un proyecto boutique de doce villas, est…
$542,112
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Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado a pocos pasos del Mar Mediterráneo, este proyecto residencial de cámara combina arqu…
$602,372
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Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado a solo 600 metros de una playa de arena en el pueblo costero de Kissonerga, este com…
$513,070
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Situado en la zona desarrollada de Chloraka, este moderno proyecto residencial ofrece una co…
$616,587
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Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Situado en la zona desarrollada de Chloraka, este moderno proyecto residencial ofrece una co…
$505,014
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Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Dentro de un área de más de 90.000 metros cuadrados, más de 60 villas tradicionales y modern…
$749,009
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Villa en Lempa, Chipre
Villa
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta se ofrece una villa unifamiliar luminosa y espaciosa en una zona muy popular de Chl…
$755,172
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Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Dentro de un área de más de 90.000 metros cuadrados, más de 60 villas tradicionales y modern…
$749,009
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Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Esta maisonette de tres dormitorios se encuentra en el pintoresco pueblo de Chloraka, a poco…
$506,047
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Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado a pocos pasos del Mar Mediterráneo, este proyecto residencial de cámara combina arqu…
$717,109
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Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Situado a solo 600 metros de una playa de arena en el pueblo costero de Kissonerga, este com…
$627,085
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Apartamento en Lempa, Chipre
Apartamento
Lempa, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Situado a solo 600 metros de una playa de arena en el pueblo costero de Kissonerga, este com…
$216,629
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Apartamento en Lempa, Chipre
Apartamento
Lempa, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Situado a solo 600 metros de una playa de arena en el pueblo costero de Kissonerga, este com…
$336,346
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Casa 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Área 124 m²
Esta impresionante villa de 3 dormitorios es una obra maestra de diseño arquitectónico conte…
$413,614
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lempa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Hay una sensación especial en la vida sobre la costa - cuando el horizonte se abre a la anch…
$447,572
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Lempas, Chipre

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