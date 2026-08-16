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Villas con piscina en venta en Koinoteta Chloraka, Chipre

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Chloraka
122
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8 propiedades total found
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
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TekceTekce
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
En construcción villa de lujo de tres dormitorios y dos pisos en venta en Agia hekla - provi…
$468,922
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Chloraka, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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