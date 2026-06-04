Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Koinoteta Chloraka, Chipre

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Estudio 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2
Studio Apartment. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartamentos de 1 &…
$231,611
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Chloraka, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir