Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,280
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
This beautifully renovated two-bedroom apartment offers the perfect blend of comfort, style,…
$2,322
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Four bedroom apartment (3 + 1 maids room) with sea view located in Agios Tychonas (tourist …
$3,251
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,642
por mes
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina