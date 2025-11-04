Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
This stunning, brand-new 5-bedroom detached villa is available for long-term rent in one of …
$12,659
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
por mes
Apartamento 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
por mes
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
por mes
