  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
por mes
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
por mes
Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina