Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

bienes raíces comerciales
12
inversiones inmobiliarias
6
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Restaurante, cafetería en Agios Tychonas, Chipre
Restaurante, cafetería
Agios Tychonas, Chipre
$3,24M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Agios Tychonas, Chipre
Restaurante, cafetería
Agios Tychonas, Chipre
$1,21M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Agios Tychonas, Chipre
Restaurante, cafetería
Agios Tychonas, Chipre
$1,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir