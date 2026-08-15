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Locales comerciales en venta en Klirou, Chipre

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 041 m² en Klirou, Chipre
Propiedad comercial 1 041 m²
Klirou, Chipre
Área 1 041 m²
La propiedad es un edificio mixto de dos plantas en Clear. Se encuentra en la entrada del pu…
$1,08M
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Propiedad comercial 1 433 m² en Klirou, Chipre
Propiedad comercial 1 433 m²
Klirou, Chipre
Área 1 433 m²
Edificio de dos plantas en Klirou. El edificio consta de 2 tiendas en la planta baja y 4 pis…
$1,08M
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