Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kannaviou Melamiou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Kannaviou Melamiou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kannaviou, distrito de Paphos El tamaño de la tierra es de 77…
$49,550
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kannaviou Melamiou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir