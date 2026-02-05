Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kannaviou Melamiou
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kannaviou Melamiou, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
Zona de construcción agrícola en venta en el pueblo de Kannaviou. 10% de densidad de constru…
$115,232
Apartamento en Kannaviou, Chipre
Apartamento
Kannaviou, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kannaviou, distrito de Paphos El tamaño de la tierra es de 77…
$49,550
Parámetros de las propiedades en Kannaviou Melamiou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
