Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kallepeia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Kallepeia, Chipre

3 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kallepeia, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir