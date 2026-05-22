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Chipre Chipre
Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$476
;
тимпс
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Sobre el Programa de Inmigración

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Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$476
Duración
Duración
3 meses
Opciones de inversión
Proyecto gubernamental Proyecto gubernamental
ьторпав
34567.00 BYN
Gastos adicionales
ьтирпа 121.00 BYN
Documentos
Documentos para el solicitante Documentos para miembros de la familia

ьтимпав

ьтирмпав

Etapas de obtención del programa
ьторпа
de 1 mes
ьтирмпав
Derechos y obligaciones después de la obtención
El solicitante tiene derecho

ьтимпа

Materiales promocionales и documentos

Instrucciones y reglamentos

google Инструкция по размещению статей в новостном блоге
Licencia de empresa consultora: 234567890-
Está viendo
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