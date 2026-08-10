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Áticos del mar en Venta Germasogeia, Chipre

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2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Germasogeia, Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$754,206
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Ático Ático 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 302 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Germasogeia, Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,66M
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