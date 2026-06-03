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Villas con Jardín en venta en Fyti, Chipre

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2 propiedades total found
Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
NOTA: Listo en 3 semanas - Un mes. Descubre una vida refinada en esta excepcional villa ind…
$1,70M
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
NOTA: Listo en 3 semanas - Un mes. Descubre una vida refinada en esta excepcional villa ind…
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Parámetros de las propiedades en Fyti, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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