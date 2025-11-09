Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Fyti
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Fyti, Chipre

apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
For Sale: Residential Land in Lasa Discover a rare opportunity to own a substantial plot …
$162,569
Dejar una solicitud
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Dejar una solicitud
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Dejar una solicitud
Apartamento en Fyti, Chipre
Apartamento
Fyti, Chipre
A residential field situated in the serene area of Fyti, within the Paphos District. The pro…
$110,315
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Fyti, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir