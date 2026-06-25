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Bungalow en venta en Fyti, Chipre

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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fyti, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fyti, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En venta es una espaciosa casa de Bungalow unifamiliar situada en la zona serena de Lasa, qu…
$966,997
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Parámetros de las propiedades en Fyti, Chipre

con Jardín
Baratos
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