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Villas en venta en Fasoula Lemesou, Chipre

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Villa en Fasoula Lemesou, Chipre
Villa
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Bali House A - un hogar único en Palodia, Limassol, donde la arquitectura inspirada en Bali …
$1,10M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Limassol District, Chipre
Villa
Limassol District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta impresionante villa independiente se ofrece en un proyecto en la prestigiosa zon…
$3,37M
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Parámetros de las propiedades en Fasoula Lemesou, Chipre

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