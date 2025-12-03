Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Fasoula Lemesou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Fasoula Lemesou, Chipre

3 habitaciones
5
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Fassoula, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Fassoula, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios en Fasoula, Limassol ofrece una exquisita mezcla d…
$1,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Fasoula Lemesou, Chipre

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir