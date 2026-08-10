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Adosados en Venta en Famagusta District, Chipre

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona de prestigio con nueva infraestructura incluyendo carreteras modernas y …
$383,361
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Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

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