Estudios en venta en Famagusta District, Chipre

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Estudio 2 habitaciones en Famagusta District, Chipre
Estudio 2 habitaciones
Famagusta District, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
Grafothovый блок в новом комплексе апартаментов и вилл в 50 м от собственного   пляжа, с дес…
$109,442
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Estudio 1 habitación en Famagusta District, Chipre
Estudio 1 habitación
Famagusta District, Chipre
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
🌿 Resort-Style Living with a River TouchEstudios y Duplexes en venta – ¡Perfecto para vivir …
$102,266
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