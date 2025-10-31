Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Episkopi Pafou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Episkopi Pafou, Chipre

3 habitaciones
8
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Fast Move-In Process: With construction nearing completion, buyers benefit from a quicker ha…
$574,799
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Fast Move-In Process: With construction nearing completion, buyers benefit from a quicker ha…
$574,799
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus. This spectacular property will have a comp…
$574,799
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$638,665
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus Fast Move-In Process: With construction near…
$574,799
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Episkopi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$574,799
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24

Parámetros de las propiedades en Episkopi Pafou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir