Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
8
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir